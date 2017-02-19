Избави нас от лукавого

В век информационных манипуляций каждое пробуждение любого человека должно начинаться сегодня с молитвы: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твоё; да приидёт царствие твоё; да будет воля твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»...

Если о дне прихода царствия Господне нам остаётся неведомым до судного дня; наличие хлеба насущного зависит от каждого из нас и доброты окружающих; о долгах наших и должниках в большей мере заботятся судебные приставы и полиция; то с искушением и лукавым всё довольно сложно. Нас искушают сегодня ежесекундно и ежеминутно, а лукавый нас подстерегает на каждом шагу.

Молчание - золото

Как сообщает «Интерфакс», Ставропольский суд прекратил производство уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в оскорблении чувств верующих. Мужчина обратил на себя внимание органов, в том числе и тем, что отрицал в соцсетях существование Бога.

Ставропольца не стали наказывать в суде за отрицание существования Бога. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат подсудимого Андрей Сабинин, суд Промышленного района Ставрополя закрыл уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по заявлению его подзащитного.

При этом судья якобы заявил о необходимости признания вины со стороны мужчины. Однако ставрополец отказался делать это.

Мужчину пытались привлечь к уголовной ответственности за «оскорбление чувств верующих». Поводом послужила его спор в соцсети с двумя собеседниками.

В ходе виртуального спора ставрополец, в частности, заявил о том, что «Бога нет», а «Библия - сборник еврейских сказок». Позже один из собеседников написал на него заявление в полицию.

Не знал, видимо, ставрополец, что лукавый скрывается сегодня в многочисленных законах, действующих в России, что он скрывается в слове «толерантность», пришедшем к нам из Европы, что он сидит в оппоненте, который во время дискуссии в соцсетях, сообщил о нём в полицию.

Лукавый в делах и словах

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает, что передача Исаакиесвкого собора в пользование Русской православной церкви сможет стать символом примирения народа. Об этом предстоятель РПЦ заявил, выступая на заседании Высшего церковного совета РПЦ.

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворение согласия и взаимного прощения», - сказал патриарх, выступая в Храме Христа спасителя.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ на основании подписанного в 2010 году федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

Патриарх также отметил, что РПЦ сможет вести все реставрационные работы за счёт сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду собора, с которой открывается хороший вид на город. При этом общий вход будет бесплатным.

«Заверяю вас, что у Церкви будут средства. При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим подсчётам, этих средств полностью хватит, чтобы полностью обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, в каких они осуществлялись за последние 10 лет», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

И в этих словах скрывается лукавый, так как неведомо нам, как осуществляется финансирование церкви, как бесплатный вход в любой православный собор становится для многих верующих неподъёмной платой за церковные службы: отпевание, поминовение, здравие… Доходы церкви за проведение обрядов и церемоний не подлежат налогообложению, не облагаются налогом и поступления от продажи религиозной литературы и пожертвования. Не найдём мы и кассового аппарата ни в одном храме… Поэтому текущие ремонтно-реставрационные работы в Исаакиевском соборе будут проводится за счёт православных верующих, а не за счёт манны небесной. О каком примирении нашего народа говорит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл? Ведь он расширяет владения свои за счёт Петербурга, осуществляя делёж недвижимости через долговременную аренду. Процесс передачи собора уже внёс раскол в общество города на Неве, а для примирения пока нет оснований.

Николай Сванидзе искушает общество

Лукавый как специально выбирает самые уязвимые темы в российском обществе, самые кровавые даты, чтобы ещё больше расколоть наше несостоявшееся общество. Вот и историк Николай Сванидзе назвал столетие Октябрьской революции 1917 года хорошим поводом похоронить вождя революции Владимира Ленина. Такое мнение он высказал 15 февраля в беседе с Национальной службой новостей. «Для перезахоронения Ленина всё что угодно может служить поводом. Я бы даже сказал, что для этого повод не нужен. Единственный повод, чтобы похоронить человека - это его смерть», - полагает историк.

По его мнению, мавзолей на Красной площади давно утратил своё значение, но тело Ленина держат там из опасения, что определенная часть населения может обидеться при его захоронении. «Хотя в принципе он уже давно никому не интересен. Им (части населения) интересен (Иосиф) Сталин. А Ленин интересен только функционерам Коммунистической партии Российской Федерации», - уверен Сванидзе.

Зачем Николай Сванидзе сам себе противоречит? Утверждая, что «мавзолей на Красной площади давно утратил своё значение», так зачем привлекать к нему внимание общественности, зачем в очередной раз вносить раскол в наше общество? Ведь стоят египетские пирамиды тысячу лет, хранятся мумии в тысячах музеях, так пусть и мавзолей В.И. Ленину стоит, как памятник былой истории государства. Ведь за захоронением тела Ленина последуют массовые сносы памятников, переименования улиц и площадей, переписывание истории. Есть где лукавому разгуляться…

Лукавый нас готовит к предстоящим выборам

Скрывается лукавый и в словах президента России Владимира Путина, который заявил, что смена губернаторов в стране является естественным процессом, при этом он надеется, что бывшие главы регионов смогут использовать свой опыт на новых должностях. Об этом он заявил 16 февраля во время своей встречи с бывшими руководителями Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей Вячеславом Наговицыным, Александром Худилайненом, Виктором Басаргиным, Сергеем Митиным и Олегом Ковалевым.

По мнению Путина, каждый из них смог изменить вверенный им регион к лучшему. В связи с этим он надеется, что они будут оказывать помощь своим сменщикам.

Конечно, мы верим в то, что «смена губернаторов в стране является естественным процессом», но не верим в кампанейщину, не верим в то, что пятёрка тёртых чиновников решилась на одномоментную смену деятельности. Лукавый нас готовит к предстоящим выборам.

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Если в царские времена господствующей, внушаемой идеей были «Вера, Царь и Отечество» - «Православная вера, самодержавие, народность», то в настоящее время нам необходима объединяющая идея, которая также выражалась бы в определенном слогане. Одной из её составляющих, на мой взгляд, должна быть справедливость, так как чувство справедливости работает практически на генетическом уровне. Но до этого мы ещё не доросли, так как поддаёмся искушениям, впускаем в душу лукавого.