Трамп, не вступив в должность, уже обыгрывает Путина

Недавно американцев попросили оценить по пятибалльной шкале угрозу, исходящую, по их мнению, от различных государств. Выяснилось, что 82% взрослого населения США, в том числе 84% демократов и 82% республиканцев, описали Россию как страну, угрожающую Соединенным Штатам. Это на шесть процентов выше, чем в марте 2015 года, когда проводился такой же опрос.

Россия стала больше пугать американцев

При этом 25% американцев считают нашу страну «неминуемой угрозой». Россия в итоговом списке обошла Иран, Сирию, Китай, Саудовскую Аравию, Кубу и Йемен. Только КНДР американцы считают более серьёзной угрозой.

Как отмечает «Рейтер», РФ стала больше пугать американцев после предвыборной гонки, в которой победу одержал республиканец Дональд Трамп. Демократы и другие представители США высказывали предположения о финансовых связях американского миллиардера и Москвы, в то время как американская разведка обвинила Кремль в хакерских атаках и попытках таким образом вмешаться в избирательный процесс.

Можно этот психоз американских обывателей списать на последствия информационного воздействия на жителей США в период избирательной кампании конца 2016-начала 2017 года. Но надо учитывать и то, что в самой высокоразвитой стране мира ещё живы граждане, которые прекрасно помнят времена холодной войны, времена военного противостояния СССР и США. А короткий исторический период оттепели и открытости конца ХХ-начала ХXI века, не мог снивилировать обоснованный страх и настороженность американских обывателей перед «русским медведем». А события на Украине, присоединение Крыма и «праведные» бомбёжки Сирийских боевиков, скорее всего, ещё больше насторожили жителей далёкого от России континента.

Если высокий уровень угроз со стороны РФ, ожидаемый населением США, понятен, то факт того, что американцы более серьёзной угрозой для себя считают маленькую КНДР, говорит о том, что они боятся больше не военной мощи Корейской Народно-Демократической Республики и России, а непредсказуемости руководителей этих стран.

Хорошо, что нас бояться!

А в это время Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл опрос, по результатам которого оказалось, что 86% россиян считают, что Россию в мире боятся. Более того, 75% респондентов полагают, что это хорошо(!).

Как отмечает ФОМ, 67% опрошенных заметили, что влияние России в мире в последние годы скорее растёт. Причём 14% связывают это с ростом военной мощи нашей страны, 11% – с грамотной внешней политикой, а ещё 7% думают, что это заслуга президента страны Владимира Путина.

Стоит отметить, что 48% респондентов заявили, что к нашей стране на сегодняшний день в мире относятся плохо, а 42% – что хорошо.

Итоговые цифры опроса несколько озадачивают: 86% россиян считают, что Россию в мире боятся и 67% опрошенных заметили, что влияние России в мире скорее растёт. Страх и влияние, основанное на авторитете страны, - это совершенно разные вещи. Итоги этого опроса также ярко показывают, что жители нашей страны недалеко ушли от психологии периода противостояния двух мировых систем прошлого века – СССР и США. Большинство россиян, как и граждан, ушедшего в историю Советского Союза, рады тому, что нас боятся за рубежом. Понятно и то, что мощь России, вызывающая страх у соседей, основывается не на экономических и научных успехах РФ, а ростом военной мощи нашей страны, которую отметили 14% россиян. Хотя, как я считаю, этот показатель несколько недооценён гражданами нашей страны.

Не буди лихо, пока оно тихо

Итоги этих опросов только частично можно объяснить огромным потоком информации и дезинформации российских и мировых СМИ в ходе президентской гонки в США. А засилье сообщений в СМИ России о ходе борьбы кандидатов на высший пост в Америке вообще можно считать беспрецедентным – такого ещё не было в нашей истории.

И было бы это оправдано, если бы Россия и США тесно сотрудничали в разных сферах. Но реалии совсем иные - мы живём в условиях санкций и антисанкций, в условиях политического и военного противостояния.

Какое нам дело, кто будет президентом США? Нас больше должен сегодня волновать вопрос, кто будет президентом РФ в 2018 году? Хотя в нынешних условиях второй вопрос для большинства россиян не стоит, с лидером страны всё и без выборов понятно. А почему россияне, а точнее политики, многие журналисты, экономисты, политологи и эксперты так пристально следят за ходом и итогами президентской гонки в Америке? Такое впечатление, что они ждут прихода на Землю инопланетянина, который принесёт нам войну или благодать. Для огромной России этот повышенный интерес к Трампу, его будущей политике показывает больше нашу слабость, чем силу. Ведь жили мы, а точнее часть россиян, во времена СССР в условиях жёсткого противостояния со всем миром. Что нас беспокоит в условиях, когда 67% опрошенных россиян заметили, что влияние России в мире в последние годы скорее растёт, в условиях, когда 86% наших граждан убеждены, что в мире боятся России?

В нынешних условиях нам самих себя надо бояться, так как в последнее время всё чаще и чаще на разных информационных площадках стали поминать события 1917 года. Не буди лихо, пока оно тихо, говорит старая пословица. Но, видимо, и этот разумный совет не для нас.

Недавно в «Российской газете» была опубликована статья первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрея Исаева, который напоминает нам: «Накануне революции 1917 года существовало мощное социальное неравенство, отрыв одной части общества от другой: они жили как бы в разных мирах по уровню социального обеспечения и по имеющимся возможностям. К сожалению, в сегодняшней России существует та же проблема. На пути её решения мы делаем пока только первые шаги. Зарплаты руководителей всех государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, внебюджетных фондов поставлены в зависимость от средней зарплаты сотрудников соответствующих организаций, ограничены размеры «золотых парашютов». Доходы руководителей предприятий с государственным и муниципальным участием также предполагается ограничить и поставить в прямую зависимость от результатов их деятельности, а в частном секторе – усилить регулирующую роль соглашений работодателей с профсоюзами. Несомненно, движение в этом направлении необходимо ускорить».

Так чего же мы ждём от Трампа? Чтобы он нам помог пережить 2017 год?

Кстати, поисковик «Яндекса» сегодня на запросы по словам: «Трамп» выдал 526 млн результатов, «Путин» - 199 млн. В популярности Трамп выигрывает, ещё не вступив в должность.