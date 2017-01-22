Трамп в головах, мировая культура на Луне

Информационный фон мировых и российских СМИ прошедшей недели продолжил тренд последних нескольких месяцев, навязывая обывателям небывалый интерес к вхождению Дональда Трампа, президента США, в Белый дом. 20 января состоялась инаугурация 45 президента Америки, Дональд Трамп пригласил свою супругу на романтический танец в качестве главы США.

3,6 млрд человек создали базу сверхблагополучия 8

А в это время неправительственная организация «Oxfam», занимающаяся борьбой с бедностью обнародовала статистику соотношения состояния бедных и богатых в мире: 8 самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в их отчёте.

Возглавляет список самых богатых людей планеты основатель «Microsoft» Билл Гейтс; его состояние, согласно данным «Forbes», оценивается в 75 млрд долларов. В отчёте также называются создатель социальной сети «Facebook» Марк Цукерберг (44,6 млрд долларпов), инвестор Уоррен Баффет (60,8 млрд долларов), медиа-магнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (40 млрд долларов), создатель «Amazon» Джефф Безос (45,2 млрд долларов), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (50 млрд долларов), сооснователь «Oracle» Ларри Элисон (43,6 млрд долларов), а также испанский предприниматель, основатель сети магазинов «Zara» Амансио Ортега (67 млрд долларов).

Эти поразительные цифры, на мой взгляд, говорят только об одном, что 3,6 млрд человек добровольно отдают свои заработанные деньги за продукцию и услуги, которую предлагают им эти удачливые «продавцы». Так и в политических играх, за более «вкусных» и ярких лидеров миллионы граждан – избирателей сами отдают свои голоса, так на их выбор никто в демократических странах не влияет.

На «Единой России» лежит вся полнота ответственности

Многочисленные российские эксперты на прошедшей неделе продолжали гадать на Трампа. Своими сомнительными прогнозами о том, что ждёт Россию от восхождения Трампа на Олимп, радуя или огорчая граждан страны, совершенно забыв о том, что у нас есть свой президент, своя любимая партия, которая проводит в эти выходные свой очередной съезд.

А оказывается, что премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что его партия по праву называется правящей. «Сегодня именно на «Единой России» лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения», - самонадеянно, на мой взгляд, заявил Дмитрий Медведев на съезде партии. По его мнению, «это значит: наша партия - не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения - правящая партия, главный политический ресурс президента».

Сразу же возникает вопрос, а какое место отведено партией власти многочисленному отряду ОНФ? А факт того, что президент несколько дистанцируется от единороссов, говорит и то, что на съезде «главного политического ресурса президента» он отсутствовал, а Дмитрию Медведеву пришлось только зачитать приветственное слово президента России к участникам XVI съезда партии, в котором он в очередной раз пожелал, чтобы партия и дальше в полной мере использовала свой колоссальный потенциал для решения проблем людей.

Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

А вот с решением проблем простых людей у партии власти как-то не совсем клеится. Об этом говорят многочисленные сообщения российских СМИ, например, зарплата учителей снизилась за девять месяцев в 52 регионах России.

Снижение зарплаты учителей за девять месяцев произошло в 52 регионах, преподавателей вузов - в 46 регионах. Об этом рассказала зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова на XVI съезде партии, который открылся в Москве. «Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию - в 40, - сказала Куприянова. - По вузам - в 46 регионах, по (среднему) профессиональному (образованию) - в 34 регионах».

- Снижение происходит за счёт снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения окладов, - добавила она.

Ей вторит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который на съезде сообщил, реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться(!).

- Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - всё равно в перспективе трёх лет они снижаются, - сказал Максим Топилин.

А в это время государство не планирует регулировать зарплату руководителей госкомпаний и госкорпораций, заявил в интервью «Российской газете» всё тот же глава Минтруда РФ Максим Топилин. «Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать заработную плату», - сказал он, отвечая на вопрос, не планируется ли законодательно ограничивать зарплаты руководителей, их замов и главных бухгалтеров в госкомпаниях – ООО и АО.

Какая-то странная избирательность у министра соцзащиты в работе: у миллионов россиян зарплата и пенсии уменьшаются – это можно, а вот доходы нескольких тысяч наёмных руководителей госкорпораций – неприкосновенны.

Учитывать опыт двух революций в своей работе

На этом фоне несколько оправдано прозвучали слова Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации, которая призвала законодателей, большинство которых из «Единой России», учитывать опыт двух революций в своей работе.

«Сегодня мы открываем весеннюю сессию 2017 года - года столетия Февральской и Октябрьской революций, коренным образом изменивших судьбу России», - отметила сенатор, добавив, что общественные и научные дискуссии, посвященные этим события, будут идти весь год.

- …Нам, законодателям, ещё и поразмышлять (надо. – Ред.) об ответственности верховной власти перед народом о создании прочных, не подверженных спонтанным колебаниям государственных основ, о верных ориентирах и продуманных целях развития страны и общества», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Земляне погибнут, но культуру спасут!?

О неустойчивости нынешнего положения в стране и мире можно судить и по заявлению российских учёных, которые предлагают создать на Луне сокровищницу культурного наследия.

Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН предлагают спасти объекты культурного наследия от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф, построив специальные хранилища на Луне. Об этом говорится в докладе «Луна как идеальное хранилище сокровищ культуры», пишет ТАСС.

«Накопленные человечеством сокровища материальной культуры постоянно подвергаются риску уничтожения в результате пожаров, наводнений, механических разрушений. И в наши дни уникальные библиотеки, архитектурные ансамбли, целые музеи продолжают гибнуть из-за войн и стихийных бедствий. Планета Земля является не самым безопасным местом для предметов, которые культурное человечество желало бы сохранить для потомков в первозданном виде. Луна - гораздо более подходящее место для использования в качестве гигантского музея и одновременно сейфа», - пишут они в тезисах совместного доклада, который планируют озвучить на Академических чтениях по космонавтике в Москве на следующей неделе.

Специалисты предполагают, что в специальных хранилищах на Луне могут разместиться книги, свитки, художественные полотна и деревянные изделия. Поскольку атмосфера естественного спутника Земли является крайне разреженной, этим объектам не будет угрожать огонь, а жизнь бактерий в таких условиях практически невозможна.

При этом авторы необычного проекта уже провели примерную оценку объёма лунных недр, необходимых для размещения копий архитектурных объектов и других культурных ценностей.

Можно согласиться с этой вселенской заботой о мировой культуре наших учёных, но невольно в голове начинает шевелиться червь сомнения: кто потом найдёт и воспользуется этой сокровищницей, когда мы доведём Землю до такой катастрофы?