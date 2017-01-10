1 января осужденный, отбывающий наказание ИК-18, зарезал сокамерника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 1 января 2017 года подозреваемый, находясь в одном из помещений исправительного учреждения, в ходе ссоры с одним из осужденных, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, нанёс тому не менее одного удара ножом в область груди, от которого потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, проведены первоначальные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.