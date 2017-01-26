10 школьников из Мурманской области принимают участие в творческой смене в Артеке

24 января в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» для участия в профильной смене «Академия детских открытий» отправилась очередная группа обучающихся Мурманской области в количестве 10 человек, добившихся успехов в учебной и внеучебной деятельности. Все ребята – победители и призеры олимпиад всех уровней, прошедшие отбор из огромного числа достойных конкурентов. В смене примут участие дети из 8 муниципалитетов г. Мурманска, г. Мончегорска, г. Апатиты, г. Оленегорска, ЗАТО г. Александровска, ЗАТО г. Заозерска и Кандалакшского района.

Ключевыми событиями программы смены станут открытия: научные, творческие, спортивные, личностные. Механизмом реализации программы является игра, по сюжету которой «Артек» превращается в научно-исследовательский институт, а каждый отряд – в научную лабораторию. Каждая научная лаборатория в течение смены работает над исследованием в заданном тематическом направлении – «Огонь», «Вода», «Земля», «Воздух» и «Человек». Детские исследовательские работы станут страницами электронной энциклопедии детских открытий, которую дети подарят новой библиотеке «Артека».

В рамках программы смены также пройдут мастер-классы по созданию WEB-презентаций, одностраничных сайтов, разоблачению фейков в интернете.

Итоговыми мероприятиями смены станут конференция, на которой состоится презентация и защита результатов детских исследовательских работ, и общеартековский фестиваль агитбригад.