11 февраля в Апатитах состоится тренинг «Воронка продаж»

В эту субботу, 11 февраля, в 15.00 в Апатитах начнётся тренинг «Воронка продаж». Семинар состоится в бизнес-инкубаторе в городе Апатиты по адресу: ул.Ленина, 27, 2-й этаж. Обучение бесплатное.

Воронка продаж — это один из главных бизнес-инструментов для любого предпринимателя. Планирование бизнеса - это постановка денежной цели и определение ключевых действий для ее достижения. Об этом, а также о том, как влиять на бизнес, принимая осознанные решения, и управлять его показателями, расскажет тренер. И первый совет такой: « Главное - не распыляться на миллион и одну задачу. Сфокусируйтесь на основных показателях».

Во время семинара планируется рассмотреть вопросы: 1. Что такое воронка продаж и для чего необходим этот инструмент в бизнесе.2. Этапы построения воронки продаж. 3. Как правильно прогнозировать результаты продаж. Планы и прогнозы. 4. Некоторые подходы к планированию продаж. 5. Практическая работа: первые шаги к построению воронки продаж собственной компании.

Вся работа на занятии построена на конкретных примерах. Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (ГОБУ МРИБИ).

Дополнительную информацию по вопросам участия в семинаре можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru. Так как количество мест ограничено, то для посещения семинара необходимо перед этим пройти регистрацию на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/