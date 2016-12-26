11 января стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году

В Мурманской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету. Участие в нем примут представители 16 муниципальных образований области: победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года, а также участники муниципального этапа олимпиады 2016/2017 учебного года, набравшие необходимое количество баллов.

С 2016 года изменился временной регламент проведения олимпиады: начало в 9.00 по московскому времени, линейка для участников – в 8.30.

Олимпиадные испытания начнутся 11 января с регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, в котором примут участие учащиеся общеобразовательных организаций Мончегорска, Мурманска и Североморска. В рамках теоретического тура предусмотрено написание лексико-грамматического теста, выполнение заданий на понимание устного и письменного текстов, а также конкурс письменной речи. Практический тур олимпиады состоится 12 января в устной форме, участники смогут показать не только знание языка, но и творческий подход к выполнению заданий. В этот же день будут подведены итоги.

13 и 14 января состоится олимпиада по литературе, 16 января – по праву, 17 и 19 января – по физике, 18 января – по русскому языку.

Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля 2017 года. Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдёт в марте-апреле следующего года.