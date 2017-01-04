12 огнеборцев тушили кровать
Год Огненного Петуха продолжает «радовать» огнеборцев Мурманской области «яркими» пожарами. Например, 3 января в 22 часа 12 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 15/3. В результате пожара сгорели постельные принадлежности на площади
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», на месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
Чуть позже, в 23 часа 36 минут 3 январяна пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г.Мурманск, ул. Александрова, 2. В результате пожара выгорел багажник на площади