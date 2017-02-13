13 процентов северян во время микропереписи населения 2015 года сообщили о наличии хронических заболеваний

Подведены итоги федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», проходившего в октябре 2015 года.

Как сообщает Мурманскстат, в России микропереписью было охвачено 2,2 миллиона человек или 1,5 процента населения частных домохозяйств, учтённых Всероссийской переписью населения 2010 года. В нашем регионе в наблюдении приняли участие 16,2 тысячи человек, в том числе 47 процентов мужчин и 53 процента женщин. Дети и подростки до 15 лет составляли почти пятую часть общей численности опрошенного населения, лица трудоспособного возраста – 59 процентов, старше трудоспособного – 21 процент (в целом по России – соответственно около 18 процентов, 56 и почти 27 процентов). Средний возраст респондентов в Мурманской области – 37,7 лет, по России – 40,6 лет.

52 процента опрошенных в возрасте 16 лет и более состояли в зарегистрированном браке, 9 – в незарегистрированном браке, 14 – никогда не состояли в браке и столько же – разведённые и разошедшиеся, 11 процентов – вдовые.

В Мурманской области средний размер домохозяйства респондентов микропереписи населения составил 2,1 человека (по России – 2,4 человека). Невысокий средний их размер обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного человека (37 процентов от общего числа частных домохозяйств).

Среди домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 51 процент имели детей моложе 18 лет (по России – 44 процента). Из них 64 процента – домохозяйства с одним ребёнком, 31 – с двумя детьми и 5 процентов – с тремя и более детьми.

Высшее профессиональное образование имели 23 процента респондентов, среднее профессиональное и неполное высшее – 41, среднее общее – 16 процентов, что почти не отличается от среднероссийского уровня.

Согласно итогам микропереписи, более половины опрошенных назвали одним из источников средств к существованию трудовую деятельность, почти треть – пенсии, 28 процентов были иждивенцами других лиц. Из числа указавших источники средств к существованию 78 процентов имели только один такой источник, каждый пятый – два и 2 процента – три и более.

В регионе самой многочисленной национальностью являлись русские – 91 процент от указавших национальную принадлежность. Удельный вес украинцев – 3 процента, белорусов – 1, татар – 0,7, коми – 06, азербайджанцев – 05, саамов – чуть менее 0,5, других национальностей – почти 3 процента. Русским языком владеют почти все респонденты, в повседневной жизни его используют 98 процентов, а родным считают 95 процентов. Около двух процентов ежедневно в общении используют два языка, остальные – один.

В ходе наблюдения изучались вопросы, связанные с рождаемостью и репродуктивными планами населения, а также условиями, при которых эти планы могут быть реализованы. В регионе среднее число рожденных детей составило 1443 ребёнка на 1000 женщин в возрасте 15 лет и более (в России – 1552 ребёнка).

Результаты микропереписи показали, что примерно половина жителей региона ориентирована на рождение двоих детей, ещё 30 процентов планируют иметь одного ребёнка и только 13 процентов намереваются иметь трёх и более детей. Желаемое число детей превышает ожидаемое. При наличии всех необходимых условий трёх и более детей хотели бы иметь 20 процентов жителей региона. При этом самыми важными условиями для рождения желаемого числа детей оказались возможность получения материнского (семейного) капитала, повышение уровня жизни семьи и возможность при рождении второго или последующего ребёнка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья площадью в размере социальной нормы.

На основе ответов населения получены данные об оценке состояния здоровья. 13 процентов респондентов сообщили о наличии хронических заболеваний, в том числе примерно каждый четвёртый имел установленную группу инвалидности (по России – соответственно 14 и 49 процентов), из них I-й группы – около 14 процентов, II-й – 48, III-й группы – 33 и категорию «ребёнок-инвалид» – почти 6 процентов.

Подробные таблицы с итогами микропереписи населения 2015 года размещены на сайтах Росстата www.gks.ru и Мурманскстата .