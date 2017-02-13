14 февраля на главной площади Мурманска состоится мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных

У каждого мурманчанина будет возможность признаться в любви в самом сердце города благодаря акции «Мурманск зажигает сердца!»

На площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» все влюбленные займут места внутри огромного сердца и сделают друг другу признание. В 18 часов под бой курантов участники акции отправят в небо воздушные шары. В то же время на здании «Арктики» засияет огромное сердце, составленное из светящихся окон отеля. Завершится акция танцем влюбленных.

Мурманчане и гости города, желающие принять участие в акции, приглашаются на центральную площадь города в 17 часов. Начало программы – в 17.30.