14 мячей – прекрасный счёт для завершающей игры года «Мурмана»

24 декабря хоккеисты «Мурмана» в очередной раз разгромили ребят из «Крылатского-Динамо», забив в ворота московских гостей 14 мячей. Роман Никитенко сделал «покер», Андрей Киселёв – «хет-трик», Егор Шицко – «дубль»; по одному мячу забили Яков Красовский, Алексей Горохов, Илья Пономарёв, Антон Рычков и Владимир Глушак. Динамовцам удалось распечатать ворота мурманчан, гол престижа на 74 минуте забил Александр Катаев.

ХК «Мурман» завершил выступления в уходящем году на мажорной ноте, одержав подряд четыре победы с двузначным счётом и занимая вторую строчку в турнирной таблице первой группы Высшей лиги.

Следующий календарный матч российского первенства наша команда проведёт 12 января будущего года в Красногорске против местного клуба «Зоркий».