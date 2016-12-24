Мурманская область. Арктика24.12.16 15:45
14 мячей – прекрасный счёт для завершающей игры года «Мурмана»
24 декабря хоккеисты «Мурмана» в очередной раз разгромили ребят из «Крылатского-Динамо», забив в ворота московских гостей 14 мячей. Роман Никитенко сделал «покер», Андрей Киселёв – «хет-трик», Егор Шицко – «дубль»; по одному мячу забили Яков Красовский, Алексей Горохов, Илья Пономарёв, Антон Рычков и Владимир Глушак. Динамовцам удалось распечатать ворота мурманчан, гол престижа на 74 минуте забил Александр Катаев.
ХК «Мурман» завершил выступления в уходящем году на мажорной ноте, одержав подряд четыре победы с двузначным счётом и занимая вторую строчку в турнирной таблице первой группы Высшей лиги.
Следующий календарный матч российского первенства наша команда проведёт 12 января будущего года в Красногорске против местного клуба «Зоркий».
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