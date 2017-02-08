15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий в честь возвращения кораблей авианосной группы ВМФ России в Североморск

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» вернулся из Средиземного моря в Россию. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, корабль встанет на рейде Североморска в Кольском заливе.

Позднее к нему присоединится и авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Он входит в корабельную авианосную группу Северного флота, выполнявшую задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

«На завершающем этапе дальнего похода корабли отработали ряд задач на морских полигонах Баренцева моря. Третьего февраля самолёты и вертолёты авиагруппы кораблей вернулись на аэродром базирования Североморск-3», - сказали в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября.

В Кольский залив корабли проходят поочередно, в соответствии с установленным режимом судоходства. По прибытию на рейд Североморска «Пётр Великий» и «Адмирал Кузнецов» выполнят праздничный салют - 15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий. Ответный салют произведёт эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков», ошвартованный у причала главной военно-морской базы Северного флота.

Вместе с боевыми кораблями в главную базу Северного флота вернутся и суда обеспечения - танкеры «Сергей Осипов», «Кама», спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

За время похода российские боевые корабли и суда обеспечения побывали в районах северо-восточной Атлантики и Средиземном море, пройдя порядка 18 тысяч морских миль, пишет ТАСС.

Как рассказали журналистам в военном ведомстве, 9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота. «Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска», - сообщили в Минобороны.

На главной площади Североморска с флагами и воздушными шарами собрались жители города, родные и друзья моряков, которые находились в дальнем морском походе с 15 октября 2016 года.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», вставший на рейдовые бочки в Кольском заливе, поприветствовал авианосец залпами из салютной установки. От берега торжественный салют дал эсминец «Адмирал Ушаков».