КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ОДН «переезжает» из квитанции в квитанцию. Чем это грозит гражданам?ЗНАКИ: Какие звёзды светят в жизни Валерии, участнице конкурса «Миссис Великая Русь-2017»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.02.17 09:42

16-летний мурманчанин вымогал деньги у 20-летнего земляка, шантажируя распространить сведения о его нетрадиционной сексуальной ориентации

В дежурную часть отдела полиции города поступило заявление от 20-летнего мурманчанина о том, что знакомый молодой человек вымогает у него деньги. Как рассказал потерпевший, со злоумышленником он познакомился через Интернет-сайт для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Некоторое время спустя вымогатель посредствам телефонных смс-сообщений и в ходе переписки через социальную сеть стал требовать у него деньги. Подозреваемый настаивал на передаче 150 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, порочащие потерпевшего.

Со слов заявителя, опасаясь за свою репутацию в кругу знакомых, он частями переводил через банк требуемую сумму, когда закончились деньги, передал злоумышленнику дорогостоящий мобильный телефон.

После проведения ряда оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и изобличен 16-летний подросток, проживающий в городе Мурманске. Школьник ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Переданные ему потерпевшим денежные средства он успел потратить на личные нужды, телефон продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту вымогательства дознавателем отдела полиции №3 по г.Мурманску возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовал: 161 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуДоллар и евро сегодня снижаются в начале торговЕвро подскочил почти на 75 копеек, доллар подрос на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ОДН «переезжает» из квитанции в квитанцию. Чем это грозит гражданам?Плановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения