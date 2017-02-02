16-летний мурманчанин вымогал деньги у 20-летнего земляка, шантажируя распространить сведения о его нетрадиционной сексуальной ориентации

В дежурную часть отдела полиции города поступило заявление от 20-летнего мурманчанина о том, что знакомый молодой человек вымогает у него деньги. Как рассказал потерпевший, со злоумышленником он познакомился через Интернет-сайт для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Некоторое время спустя вымогатель посредствам телефонных смс-сообщений и в ходе переписки через социальную сеть стал требовать у него деньги. Подозреваемый настаивал на передаче 150 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, порочащие потерпевшего.

Со слов заявителя, опасаясь за свою репутацию в кругу знакомых, он частями переводил через банк требуемую сумму, когда закончились деньги, передал злоумышленнику дорогостоящий мобильный телефон.

После проведения ряда оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и изобличен 16-летний подросток, проживающий в городе Мурманске. Школьник ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Переданные ему потерпевшим денежные средства он успел потратить на личные нужды, телефон продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту вымогательства дознавателем отдела полиции №3 по г.Мурманску возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет.