16 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»

16 работников Кольской атомной станции стали победителями XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», организованного Российским союзом научных и инженерных общественных организаций.

Конкурс традиционно проводился в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» - для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно и «Профессиональные инженеры» - для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

По версии «Профессиональные инженеры» по результатам I тура звание «Профессиональный инженер России» присвоено:

инженеру химического цеха Светлане Бабушкиной,

инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Роману Белову,

старшему мастеру электроцеха Алексею Кирину,

инженеру-программисту цеха тепловой автоматики и измерений Андрею Клюеву, ведущему инженеру-технологу цеха централизованного ремонта Александру Яковлеву.

По версии «Инженерное искусство молодых» Дипломом победителя первого тура награждены:

инженер отдела ядерной безопасности и надежности Юлия Долецкая,

инженер по ремонту цеха централизованного ремонта Павел Ерёменко,

инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Юрий Желтобрюхов,

оператор спецводоочистки реакторного цеха Денис Захаров,

оператор спецводоочистки реакторного цеха Руслан Мошняга,

машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха Артём Смоляров,

инженер-технолог химического цеха Дмитрий Радченко.

Звание лауреатов конкурса присвоено:

начальнику смены блока Александру Железнову,

ведущему инженеру по эксплуатации реакторного цеха Сергею Романову

ведущему инженеру турбинного цеха Илье Якубовичу.

По версии «Инженерное искусство молодых» звание лауреата конкурса присвоено инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Евгению Евгеньеву.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» направлен на популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта научно-технической интеллигенции, привлечено внимание государственных структур к проблемам инженерного дела России.