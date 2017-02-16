17 февраля планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 17 февраля планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 9-10 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 17 февраля, в пятницу, с 14.30 до 15.30.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанному маршруту.