Мурманская область. Арктика16.02.17 09:59
17 февраля планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 17 февраля планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 9-10 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Движение будет закрыто 17 февраля, в пятницу, с 14.30 до 15.30.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанному маршруту.
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