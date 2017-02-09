17 февраля в Мурманске продут областные военно-тактические игры «Орлёнок»

В целях патриотического воспитания, формирования у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и повышения престижа Вооруженных сил Российской Федерации 17 февраля на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2) пройдёт областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Игра представляет собой военно-тактические маневры в условиях, приближенных к боевым. Также планируется проведение лекций, мастер-классов и выставок.

После проведения игры всем участникам будут предложены солдатская каша и горячий чай.

Начало проведения областной военно-тактической игры «Орлёнок» в 12.00.