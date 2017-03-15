17-летний апатитчанин хотел покататься на чужой машине

В дежурную часть полиции г.Апатиты обратился 30-летний местный житель. Мужчина пояснил, что утром обнаружил, что у его автомобиля повреждён замок зажигания.

Полицейскими установлены и опрошены очевидцы данного происшествия. По составленной ориентировке подозреваемый был задержан. Им оказался 17-летний местный житель. Молодой человек признался в содеянном. Проходя мимо автомобиля, он дёрнул за ручку двери, которая оказалась не запертой, затем северянин, повредив замок зажигания, попытался завести автомобиль. Не сумев завести машину, молодой человек скрылся.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту попытки угона в отношении 17-летнего ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося жителя г. Апатиты возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает накзаание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.