17 января будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта по улице Воровского

В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника прокуратуры, будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, с 00.00 до 16.00 17 января по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.