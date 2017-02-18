18 февраля на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске – пройдет торжественная эстафета огня III зимних Всемирных военных игр

Лампаду с огнём доставят активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на бронетранспортёре БТР-82. Сопровождать их будут военнослужащие первой в России Арктической бригады СФ на армейских снегоходах А-1.

В торжественном мероприятии примут участие представители командования СФ, администраций Мурманской области и ЗАТО г.Североморск, военнослужащие Североморского гарнизона, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и кадеты Североморского кадетского корпуса.

Всего в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр в Североморске будут задействованы 2017 человек.

В ходе торжественной церемонии лампада с огнём Игр будет передаваться из рук в руки между всеми участниками эстафеты. Завершится эстафета вручением лампады почётному послу Игр.

В финале мероприятия состоится концерт творческих коллективов. В нём примет участие Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота.