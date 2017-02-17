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Мурманская область. Арктика17.02.17 07:30

18 февраля во флотской столице состоится церемония передачи огня III Всемирных военных игр

Огонь III Всемирных военных игр по Североморску пронесут представители всех видов сил Северного флота, а число участников эстафеты, как и в других городах, составит 2017 человек, половина из которых – военные. «В эстафете примут участие представители Морской авиации, надводных и подводных сил, сухопутных, береговых войск», - сообщили на Северном флоте. Также в мероприятии примут участие юнармейцы.

Торжественная церемония передачи огня пройдёт на Приморской площади в субботу, 18 февраля, c 11.00 до 14.00. На ней будут присутствовать представители командования флота, Минобороны и ЦСКА. Планируется, что сюда огонь доставят на БТР.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, огонь игр в Мурманской области был зажжён в минувшие выходные от огня очага в Центре саамской деревни.

С 11 по 13 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжён и в других регионах России - в поселке Янтарный Калининградской области, на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области, в Кабардино-Балкарской Республике на южном склоне горы Эльбрус на территории высокогорного приюта для альпинистов на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря.

Огонь пройдёт по знаковым точкам всех округов страны - от самой западной ее оконечности до восточных границ. В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 2017 км, торжественное слияние огней произойдёт 23 февраля на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В программу вошли соревнования по семи видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание, ориентирование на лыжах.

 

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