18 февраля во флотской столице состоится церемония передачи огня III Всемирных военных игр

Огонь III Всемирных военных игр по Североморску пронесут представители всех видов сил Северного флота, а число участников эстафеты, как и в других городах, составит 2017 человек, половина из которых – военные. «В эстафете примут участие представители Морской авиации, надводных и подводных сил, сухопутных, береговых войск», - сообщили на Северном флоте. Также в мероприятии примут участие юнармейцы.

Торжественная церемония передачи огня пройдёт на Приморской площади в субботу, 18 февраля, c 11.00 до 14.00. На ней будут присутствовать представители командования флота, Минобороны и ЦСКА. Планируется, что сюда огонь доставят на БТР.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, огонь игр в Мурманской области был зажжён в минувшие выходные от огня очага в Центре саамской деревни.

С 11 по 13 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжён и в других регионах России - в поселке Янтарный Калининградской области, на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области, в Кабардино-Балкарской Республике на южном склоне горы Эльбрус на территории высокогорного приюта для альпинистов на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря.