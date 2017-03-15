19-летний форточник украл из квартиры северянки продукты питания и моющие средства

В ОМВД России по Кольскому району обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что у неё из квартиры пропали продукты питания и моющие средства общей стоимостью 2 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что злоумышленник проник в квартиру через форточку. С места происшествия экспертом были сняты отпечатки пальцев неизвестного. Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастен неработающий 19-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.