«20 разноцветных лет» - в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки Детской театральной школы Мурманска

3 марта в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки Детской театральной школы г. Мурманска «20 разноцветных лет», посвященной 20-летнему юбилею учреждения.

На выставке будет представлено более двухсот работ воспитанников и преподавателей двух отделений школы: основы художественно-постановочной работы и отделения раннего художественно-эстетического развития.

Посетители увидят картины, выполненные в различной технике, а также более ста работ декоративно-прикладного творчества: батик, маски, куклы, витражи, перчаточные куклы, роспись по ткани, фотографии грима к спектаклям, костюмы театральных постановок, бутафория, а также головные уборы для спектаклей и декорации. Выставка будет работать до 26 марта.