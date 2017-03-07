«20 разноцветных лет» - в Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки Детской театральной школы

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «20 разноцветных лет», посвященной 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска.

На торжественном открытии выставки с приветственным словом выступили директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов и директор Детской театральной школы Светлана Асташенкова, а ученик театральной школы Дмитрий Бриленков прочитал гостям музея стихотворение выпускника школы Ивана Герасимова «Театр».

Гости, пришедшие на открытие выставки, увидели более 200 полотен юных художников, выполненных в технике живописи и графики, а также работы декоративно-прикладного творчества, элементы сценографии и бутафории к учебным спектаклям, костюмы и головные уборы к ним.

Представленные работы выполнены под руководством педагогов художественно-постановочного отделения школы: Олега Истомина, Натальи Дзядзевич, Людмилы Кривошеевой, Татьяны Калаевой и Натальи Сухих.

Выставка работает до 25 марта.