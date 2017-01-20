В связи с неблагоприятными погодными условиями (большим количеством осадков в виде снега, сильным ветром северного направления) 20 января на промышленной площадке АО «Апатит» прогнозируется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке.

Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России просит жителей и гостей региона воздержаться от выхода в горы (пешеходные маршруты, катание на снегоходах), кататься только в зонах разрешённого катания на оборудованных (подготовленных) склонах, не «уходить» за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов.

Оперативный дежурный Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.