21 апреля состоится отчёт главы ЗАТО г.Североморск о результатах его деятельности за 2016 год

17 марта под председательством главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова состоялось очередное заседание Совета депутатов флотской столицы. Заседание началось с поздравления депутата Карапета Вунуши с днём рождения. В этот же день у него родился шестой ребёнок - третий сын.

Александр Абрамов вручил медаль «За вклад в развитие местного самоуправления» начальнику Управления правового обеспечения администрации ЗАТО г.Североморск Елене Горбуновой, которая более полутора десятка лет возглавляла юридический отдел Совета депутатов.

Татьяне Ищенко, председателю Североморской ТИК, Александр Абрамов вручил Почётную грамоту, которой её наградила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова за успешную подготовку и проведение выборов.

Депутаты внесли изменения в бюджет, сократив дефицит почти на 3,5 миллиона рублей и уменьшив ассигнования на содержание административного аппарата на 440 тысяч рублей. Были перераспределены расходы бюджета за счёт средств экономии, образовавшейся по результатам проведения закупок с применением конкурентных способов.

Депутаты назначили на 21 апреля этого года дату представления Совету депутатов ежегодного отчёта главы ЗАТО г.Североморск о результатах его деятельности за 2016 год.

Было утверждено Положения о видах поощрения муниципальных служащих и порядке их применения и внесены изменения в решение Совета «Об утверждении Порядка организации продажи муниципального имущества ЗАТО г.Североморск без объявления цены».

В связи с досрочно прекращенными полномочия депутата Ольги Рыбак, поступившей на муниципальную службу, вместо нее вакантный мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск пятого созыва передан зарегистрированному кандидату из списка кандидатов избирательного объединения «Североморское местное отделение политической партии «Единая Россия» Годунову Вячеславу Константиновичу. Депутаты единогласно признали его полномочия.

Председатель Североморской ТИК Татьяна Ищенко вручила Вячеславу Годунову временный депутатский мандат, а глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов - депутатский значок.

Депутаты также приняли решение о награждении Благодарственными письмами.