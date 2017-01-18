21,4 млн рублей - на подорожавшее молоко для обучающихся 1-4 классов

Постановлением правительства Мурманской области от 13.01.2017 № 9-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП» внесено изменение в стоимость цельного молока либо питьевого молока, предоставляемого обучающимся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

С 1 января 2017 года стоимость 1 стакана молока (200 мл) составляет 11,68 рубля.

Общий объём субсидии, предоставляемой из бюджета Мурманской области на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2017 году составит 21,4 млн рублей, что на 0,4 млн рублей больше, чем в 2016 году.