217 спортсменок приняли участие в областном фестивале по художественной гимнастике

Министерством образования и науки Мурманской области проведен областной фестиваль по художественной гимнастике. В фестивале приняли участие 217 спортсменок отделений художественной и эстетической гимнастики организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и клубов (спортивных обществ) из 5 муниципальных образований Мурманской области.

В мастер-классах «Фламенко», ОФП, «Хип-хоп» и «Джаз-модерн» под руководством ведущих балетмейстеров ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» и тренеров – преподавателей ГБУДО «Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа» приняли участие 75 юных спортсменок.

Завершился фестиваль гала-концертом команд – участников и награждением победителей и призеров Фестиваля.