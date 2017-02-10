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Мурманская область. Арктика10.02.17 10:36

22-летний кандалакшанин обворовал квартиру матери, выбив дверь

В полицию Кандалакши обратилась с заявлением о краже из её квартиры местная жительница 1967 года рождения. По словам заявительницы, когда они пришла домой, то обнаружила, что входная дверь в квартиру выбита. Неизвестные похитили 4 автомобильные покрышки на общую сумму 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать ее сына – ранее судимого за аналогичное преступление безработного жителя Кандалакши 1994 года рождения. Подозреваемый не проживал со своей матерью, и установить его местонахождение по горячим следам не удалось.

Оперативники проверили все сайты и социальные группы, на которых размещаются объявления о продаже вещей и иного имущества, и в одной из местных групп нашли информацию о том, что продается комплект летней резины за 10 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего сына потерпевшей в момент попытки продажи украденных покрышек и доставили в отдел полиции. Молодой человек признался в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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