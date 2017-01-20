Мурманская область. Арктика20.01.17 15:04
22 января планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 22 января планируются взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Работы будут проводиться 22 января, в воскресенье, с 14.30 до 15.30. Закрытие движения транспорта не планируется.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.
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