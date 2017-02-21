Мурманская область. Арктика21.02.17 15:34
23, 24 февраля и 8 марта отделения почтовой связи по всей стране не работают
Почта России сообщает о времени работы в праздничные дни. В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
23, 24 февраля и 8 марта являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.
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