23, 24 февраля и 8 марта отделения почтовой связи по всей стране не работают

Почта России сообщает о времени работы в праздничные дни. В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

23, 24 февраля и 8 марта являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.