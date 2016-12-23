24 декабря планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 24 декабря планируется проведение взрывных работ в районе 8- 9 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола - Мурмаши. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 24 декабря, в субботу, с 14.30 до 15.30.