24-летнего мурманчанина задержали по подозрению в незаконном сбыте и хранении гашиша

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области стало известно о том, что один из мурманчан причастен к распространению запрещенных веществ на территории города.

В ходе специальных мероприятий оперативники совместно с коллегами из Октябрьского отдела полиции задержали неработающего 24-летнего северянина. У подозреваемого было обнаружено и изъято 6 свертков из фольги с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения. В ходе обыска в квартире у подозреваемого обнаружен и изъят ещё один свёрток с подозрительным веществом.

Исследованием, проведенным сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области, было установлено, что полицейские изъяли у подозреваемого гашиш общей массой 25,03 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту сбыта и хранения наркотика возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.