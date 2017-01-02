Мурманская область. Арктика02.01.17 10:23
24-летняя кандалакшанка не выдержала искушения чужым телефоном с услугой «мобильный банк»
В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств со счёта её банковской карты. Сотрудникам полиции северянка пояснила, что ранее она потеряла телефон, а услугу «мобильный банк» отключила не сразу. Впоследствии с помощью данной услуги с карты были похищены денежные средства в сумме 7500 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемая – неработающая 24-летняя местная жительница, – установлена и задержана.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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