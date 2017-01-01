25-летний житель Ревды, боясь матери, решил сымитировать преступление

В отдел полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский» обратился житель Ревды 1991 года рождения с заявлением о том, что из квартиры, в которой он проживает вместе с матерью, совершена кража. Мужчина заявил, что украдены сабуфер, три колонки, а также обручальное кольцо, принадлежащее его отцу.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов МВД России, сотрудник полиции, принимавший заявление, предупредил жителя Ревды об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении.

Сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых оперативники установили, что заявитель сам продал якобы украденные вещи перекупщику. Когда полицейские вызвали в отдел полиции заявителя, чтобы предъявить ему «украденные» вещи и человека, который эти вещи у него купил, житель Ревды признался, что намеренно обратился в полицию, заведомо зная, что кражи не было. Вещи он продал сам, чтобы рассчитаться с долгами, а матери боялся в этом признаться, поэтому решил сымитировать преступление.

Уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленного лица по факту кражи, было прекращено за отсутствием состава преступления. Дознаватель возбудил в отношении ранее судимого за побои и умышленное повреждение имущества жителя Ревды уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. «Заведомо ложный донос». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.