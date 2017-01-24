25 января автодорога Кола-Мурмаши будет перекрываться

В связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» движение автотранспорта по автодороге Кола-Мурмаши в районе 10- 11 км 25 января 2017 года с 14.30 до 15.30 будет перекрыто.

«Мурманскавтодор» просит водителей использовать альтернативные маршруты движения.