31-летняя мурманчанка, воспользовавшись доверием своего знакомого, сняла с его банковской карты 47 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции Мурманска обратился житель города 1982 года рождения с сообщением о том, что с его банковской карты незаконно списано более 47 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств у него имеются основания подозревать знакомую, с которой накануне распивал спиртные напитки у себя по месту жительства.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска, используя полученную от потерпевшего информацию, задержали 31-летнюю неработающую женщину. Позже она призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что накануне потерпевший попросил ее купить спиртные напитки и передал свою банковскую карту, сообщив пин-код. Воспользовавшись этим, подозреваемая расплатившись картой потерпевшего, решила проверить состояние счета. Обнаружив на нем крупную сумму, женщина обналичила ее через банкомат. Воспользовалась деньгами злоумышленница по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.