32-летний северянин решил задушить жену

В Печенгском районе полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством. С заявлением в МО МВД России «Апатитский» обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о том, что бывший муж угрожал ей убийством.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что северянин, находясь в квартире по ул. Советская, где разведенные супруги до сих пор проживают совместно, угрожал женщине лишить её жизни. При этом мужчина в ходе конфликта сдавливал шею потерпевшей руками.

Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый - 32-летний местный житель, - был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.