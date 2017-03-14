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Мурманская область. Арктика14.03.17 15:49

32-летняя дочь украла у матери 100 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратилась 56-летняя жительница района Росляково о хищении 100 тысяч рублей со счета ее банковской карты. Пропажу женщина обнаружила, когда попыталась снять с карты необходимую ей сумму, но денег на карте не оказалось, после чего она обратилась в банк для проверки счета.  

По подозрению в совершении кражи оперативниками задержана 32-летняя дочь потерпевшей. Северянка призналась в содеянном и пояснила, что ей понадобились деньги. Зная, что на карте у матери есть необходимая ей сумма, она взяла карту, затем вернула ее на место. Денежные средства женщина потратила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

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