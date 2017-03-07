Мурманская область. Арктика07.03.17 15:09
35 мурманских студентов впервые стали донорами в рамках акции «День донорского совершеннолетия»
Мурманская областная станция переливания крови силами выездной бригады провела традиционную акцию «День донорского совершеннолетия» на базе Мурманского государственного технического университета. Акция призвана привлечь внимание молодежи к вопросу важности донорства крови и ее компонентов.
В акции приняли участие порядка 70 человек, впервые стали донорами 35 студентов. Молодым людям, сдавшим кровь впервые, были вручены дипломы «Донорского совершеннолетия» и сувениры.
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