35 мурманских студентов впервые стали донорами в рамках акции «День донорского совершеннолетия»

Мурманская областная станция переливания крови силами выездной бригады провела традиционную акцию «День донорского совершеннолетия» на базе Мурманского государственного технического университета. Акция призвана привлечь внимание молодежи к вопросу важности донорства крови и ее компонентов.

В акции приняли участие порядка 70 человек, впервые стали донорами 35 студентов. Молодым людям, сдавшим кровь впервые, были вручены дипломы «Донорского совершеннолетия» и сувениры.