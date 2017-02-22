37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования

Руководитель юридической компании «Urvista» Алексей Петропольский рассказал «Известиям», что трудовые права людей старшего возраста в России часто нарушаются. Причём проблемы с работой начинаются у тех, кому едва исполнилось 50 лет. В бизнес-структурах, например, предпочитают держать в штате тридцатилетних сотрудников, так как у них, по мнению работодателей, «гораздо выше КПД». Именно по этой причине людей старшего поколения «стараются задвинуть», вынуждая человека самостоятельно покинуть компанию. По словам Алексея Петропольского, в таких компаниях большинство работников «просто не дорабатывает до пенсии».

Маневра для трудоустройства у пенсионеров почти нет. По словам юриста, у них есть два пути - госструктуры или рабочее место, где требуется неквалифицированный труд.

Исследование показало, что пенсионеры держатся за работу до последнего. Среди основных причин, заставляющих их так поступать, респонденты назвали нехватку средств для существования (37%). Помимо финансовой стороны, мотивацию работать поддерживает высокий интерес к своей профессии (19%), а также желание оставаться социально активным членом общества (14%).

Немалую роль играет страх пожилых людей остаться в одиночестве. По словам директора Института трудового долголетия при Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС) Марии Захаровой, «коммуникация как мотиватор для продолжения трудовой деятельности» оказалась важна для 16% респондентов.

Основными источниками доходов респонденты назвали пенсию по старости (70% от общего количества опрошенных) и доходы от трудовой деятельности - таких порядка 56% респондентов. Часть участников опроса признались, что получают доход от личного хозяйства - 11%, либо от сдачи в аренду собственной недвижимости - 3%. Мария Захарова отметила, что в данном случае «речь идёт о сдаче квартир».

При этом чуть более 18% работающих пенсионеров заявили, что они бы прервали карьеру, если бы у них было стабильное финансовое положение, и потратили свободное время на воспитание внуков. Собственным здоровьем в таком случае занялись бы 17% респондентов, хобби и саморазвитием - 16%.

В Москве и области 71% жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста. В ходе исследования, проведенного Центром социальной поддержки людей зрелого возраста «50 плюс», были опрошены более 500 респондентов в возрасте от 50 до 85 лет. Согласно полученным данным, большая часть респондентов, достигших пенсионного возраста в период от 50 до 64 лет, не уходят на заслуженный отдых, а продолжают трудовую деятельность. Доля работающих пенсионеров стремительно сокращается по мере повышения возраста. В частности, среди пенсионеров 60-64 лет работает почти 50% респондентов. Среди тех, кому 60-69 лет, - только треть, далее доля трудоустроенных крайне мала.

Исследование показало, что только 47% респондентов вышли на пенсию по собственному желанию, ещё 32% - по состоянию здоровья, 14% - вопреки собственному желанию.