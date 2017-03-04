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Мурманская область. Арктика04.03.17 07:15

400 военнослужащих и более 40 единиц колёсной и гусеничной техники береговых войск Северного флота были задействованы в тренировках погрузки-выгрузки бронетехники на десантный корабль

Водители и механики-водители бригады морской пехоты, мотострелковой и арктической бригад были привлечены на совместную тренировку по отработке практических навыков погрузки техники в твиндек большого десантного корабля с берега способом «на упор». Тренировка прошла в одной из бухт Кольского полуострова при благоприятных гидрометеорологических условиях.

В ней приняли участие около 400 военнослужащих и было задействовано более 40 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82АМ, многоцелевые легкобронированные транспортёры МТ-ЛБВ, самоходные гаубицы «Гвоздика».

Погрузка техники проводилась на борт большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Александр Отраковский», который накануне выполнял комплекс задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж корабля отработал задачи маневрирования при подходе к необорудованному побережью и балластировку корабля при приеме техники на борт.

В соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота отработка навыков водителей и механиков-водителей по погрузке техники на десантный корабль является одним из основных элементов их подготовки. Как сообщает пресс-служба Северного флота, предварительная подготовка к заезду в твиндек БДК проводится на габаритных макетах, созданных на полигонах, автодромах и в учебных центрах бригады морской пехоты и мотострелковых соединений.

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