45 учащихся из 18 школ искусств примут участие в VI региональном конкурсе юных пианистов «Молодые виртуозы»

11 и 12 марта в 10.00 в Мурманском колледже искусств состоятся конкурсные прослушивания VI регионального конкурса юных пианистов «Молодые виртуозы». В конкурсе примут участие 45 учащихся из 18 школ искусств Мурманска, Апатитов, Заполярного, Кировска, Колы, Мончегорска, Североморска, Заозерска, Полярного, Кандалакши, Оленегорска, Полярных Зорь, Снежногорска, поселков Мурмаши и Ревда, а также 11 студентов Мурманского колледжа искусств.

Победитель конкурса, получивший Гран-при, будет рекомендован для присуждения премии в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, сохранения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано, выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, их профессиональной ориентации.