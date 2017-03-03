5 человек на 1 вакансию - коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда г.Полярные Зори

С начала 2017 года в Отдел содействия трудоустройству граждан г.Полярные Зори МГОБУ ЦЗН г.Кандалакша за содействием в трудоустройстве обратилось 171 человек, ищущих работу, что на 16,6% меньше аналогичного периода прошлого года ( 2016 г .- 205 чел.). Из числа обратившихся граждан, молодёжь от 14 до 29 лет составляет 26,3%.

Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2017 года 80 чел. – 46,8% от числа обратившихся граждан, в 2016 году 54 чел. – 26,3% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 марта этого года в Отделе содействия трудоустройству города атомщиков зарегистрировано 373 безработных гражданина. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 3,8% к численности трудоспособного населения. Всего на 1 марта зарегистрировано 472 человека, ищущих работу. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на эту дату составил 5 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: врачи, медицинские сестры, преподаватели иностранных языков, преподаватели колледжа, повара, полицейские, водители. Ведётся набор безработных граждан, зарегистрированных в Отделе содействия трудоустройству граждан г.Полярные Зори в группы профессионального обучения по программам: «Повар», «Секретарь руководителя», «Оператор ЭВМ».