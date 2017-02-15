500 воздушных сердец запустили в небо мурманчане

На главной площади города вчера прошло мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных. Все пришедшие в этот день на Пять Углов горожане смогли поучаствовать в акции «Мурманск зажигает сердца!»

На площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» мурманская молодёжь выстроилась в форме огромного сердца с красными воздушными шариками в руках. Ровно в 18 часов шары отпустили в небо.

– Эта акция проходит в Мурманске не первый год, для горожан это прекрасная возможность признаться в любви своим близким и своему городу, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.