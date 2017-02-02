6 февраля стартует ОПМ «Автобус»

На территории Мурманской области с 6 по 15 февраля 2017 года будет проходить ОПМ «Автобус» целями, которого являются повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В период проведения мероприятия будет вестись контроль за: соблюдением, водителями транспортных средств, требований нормативных документов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения; эксплуатацией технически неисправных транспортных средств; надзор за соблюдением водителями пассажирских транспортных средств режима труда и отдыха.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции будет обращено на выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области безопасности дорожного движения и в сфере предпринимательской деятельности при контроле за движением автобусов в межрегиональном сообщении.

Особый жесткий контроль будет за техническим состоянием автобусов, используемых для перевозки детей.