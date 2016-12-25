6 млн рублей получит Мурманская область в 2017 году на привлечении врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 22 декабря 2016 года № 2772-р, которым в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» распределены межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС в размере 3200 млн рублей. Это позволит дополнительно трудоустроить около 5 тысяч врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа.

В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Напомним, такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС) из бюджета Федерального фонда ОМС (ФОМС), и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%. В бюджете ФОМС предусмотрены средства на единовременные выплаты медицинским работникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения».

Мурманской области в 2017 году перепадёт 6000 тысяч рублей, а вот нашим соседям, где сельское население значительно больше, чем у нас, межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС более весомые. Например, Архангельская область получит на эти цели 21600 тысяч рублей, а Вологодская область – 18000 тысяч рублей.