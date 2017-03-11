60 лет - возраст детства, песен, танцев!

10 марта североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева отметил 60-летний юбилей. Главы ЗАТО Александр Абрамов и Ирина Норина, начальник Управления образования Нина Шарова поздравили коллектив ДДТ со знаменательной датой, поблагодарили за творческую работу на благо североморской детворы, вручили педагогам почетные грамоты и благодарности.

Мероприятие, к которому готовились месяц, провели по-семейному тихо. Причиной негромкого юбилея стала крыша, давшая течь в самый ответственный момент. Но, несмотря на непредвиденное происшествие, у юбиляров было хорошее праздничное настроение. Как отметили поздравляющие, пусть прохудившаяся крыша станет самой большой неприятностью в истории ДДТ.

Поздравляя юбиляров, и Александр Павлович, и Ирина Леонидовна, и Нина Сергеевна делились своими трогательными воспоминаниями о времени проведенном в стенах этого замечательного творческого дома, развившего и взрастившего тысячи юных североморских талантов и дарований. Все воспоминания объединял даже не факт 60-летнего юбилея, а душевное тепло, творческая одухотворенность, человеческая бессеребрянность педагогов североморского Дома детского творчества. Единодушно все желали коллективу доброго здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, веры в себя, новых творческих успехов и достижений!

Наша справка:

5 января 1957 года среди суровых сопок Кольской земли появился Дом пионеров, распахнувший двери навстречу детству, творчеству и празднику, начав свою работу с 8 кружков. В 1974 году благодаря большой работе, связанной с изучением Кольского полуострова и военно-патриотическим направлением, ему присвоили имя юнги Северного флота Саши Ковалева. В 1992 году он стал Домом творчества детей и юношества, а с 2009 года - североморским Домом детского творчества им. Саши Ковалева.

Сегодня это самое крупное и популярное учреждение дополнительного образования детей в городе. Уютные, чистые, светлые и красивые коридоры и кабинеты, в которых продуман каждый уголок, есть все необходимое для воспитанников, и, самое главное, здесь никогда не смолкает детский смех. Руководит им на протяжении уже более 20 лет Светлана Антоновна Щербакова - человек, увлеченный своей профессией. Она сочетает черты яркой, творческой личности, одной из своих главных задач считает создание оптимальных условий для реализации успешной деятельности и педагогов, и воспитанников.

Около двух тысяч детей занимаются по четырем направлениям в стенах Дома творчества, включающих различные объединения, студии и коллективы. Шесть детских коллективов носят высокое звание образцовый: эстрадная студия «Мечта», хореографический ансамбль «Мастерок», ансамбль народной песни «Родничок», изостудия «Радуга», объединения «Рукодельница» и «Фитодизайн».

Североморский Дом детского творчества уже не один год удерживает статус одного из лучших учреждений города, о чем говорят его многочисленные награды, перечислять которые можно очень долго. Только за 2015-2016 учебный год он стал лауреатом регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области», Всероссийского конкурса «100 лучших товаров и услуг», «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015».