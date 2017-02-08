74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников

Кризис по-прежнему даёт о себе знать: трое из четырех работодателей в прошлом году нанимали меньше сотрудников, чем увольняли. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год и выяснили, что три четверти компаний (74%) в прошлом году больше увольняли сотрудников, чем приглашали на работу. В 2015 году аналогичный показатель составлял 82%. По прогнозам HR-специалистов, в 2017 году ситуация продолжит улучшаться, и по итогам года этот показатель составит 65-68%.

В 2016 году под сокращения попадали, в частности, и сами сотрудники HR-служб (65%), так как потребность в найме нового персонала уменьшалась. При этом часть вакансий, которые обслуживали рекрутинговые агентства, переходили HR-отделам. Пострадали также специалисты по развитию (62%), кадровому делопроизводству (60%), маркетологи (55%), секретари и личные помощники руководителей (47%).

На фоне этих сокращений в большинстве компаний также снизились затраты, связанные с подбором персонала. По исследованию компании PwC Saratoga-2016, расходы сократились по рынку в целом на 12,5%. Однако стоимость подбора (то есть затраты на подбор одного сотрудника) у 58% компаний возросла за счёт повышения доли руководителей в структуре нанимаемого персонала. У остальных 42% респондентов стоимость подбора одного сотрудника снизилась. В целом в 2015 год, по данным PwC, у трёх четвертей опрошенных компаний общее количество выбывших сотрудников в среднем в 1,4 раза превышало количество нанятых.

Исследование «The Future of Jobs», опубликованное Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), говорит о том, что к 2020 году на мировом рынке труда прибавится 2 млн рабочих мест, но 7,1 млн при этом исчезнет. Наибольшее падение будет наблюдаться в сфере администрирования, которое произойдёт, в том числе, из-за развития новых технологий: Big Data, облачных технологий, мобильного интернета и связи вещей через интернет. В опросе участвовали HR-директора 2,5 тысячи компаний из 15 стран мира и 9 отраслей экономики. Облачные технологии и мобильный интернет окажут самое большое влияние на рынок труда по мнению 34% респондентов, 26% назвали Big Data, 14% - интернет вещей, 9% – развитие робототехники и 6% – автоматизацию производства.

В качестве примера можно отметить, что до 2020 года Big Data увеличит количество рабочих мест в области математики и вычислительной техники на 4,6%, в управленческой сфере – на 1,4%, в финансовом секторе – на 1,3%, а в продажах – на 1,3% в год. Тот же фактор сократит число рабочих мест офисных сотрудников на 6% в год. Big Data помогает разделить сотрудников на разные группы и каждой из них предложить особую систему мотивации, снизив затраты на персонал. Новые технологии применяются и в России, однако, активно развиваются они лишь в конкурентных областях, например, телекоммуникациях, но не машиностроении, поэтому их влияние на рынок труда будет ниже.

«Несмотря на то, что ситуация на рынке вакансий постепенно выправляется, немалая часть компаний продолжает работу над оптимизацией штата. Компании не готовы рисковать - работодатели хотят быть максимально уверенными в том, что выбранный человек будет приносить пользу их бизнесу, - замечает Егор Сафрыгин директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Менять работу надо крайне аккуратно, сейчас не время уходить в никуда. Не решайтесь на ответственный шаг, не получив несколько подходящих вам предложений».