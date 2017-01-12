«90-60-90» - I Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision»

19 января в музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится I Конкурсный этап «90-60-90» городского вокального конкурса «MurmanVision». Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке МАУ МП «Молодёжный центр гражданских инициатив».

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Тематическая часть этапа – участники должны будут исполнить композиции, которые вышли в свет с 1960 по 1999 год.