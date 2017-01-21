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Мурманская область. Арктика21.01.17 12:46

900 метров медного кабеля украли два брата из посёлка Выходной

В полицию поступило сообщение о том, что с территории сельскохозяйственного предприятия было похищено 900 метров медного кабеля. Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что хищение было совершено путем свободного доступа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалость установить причастность к краже двух братьев 1974 и 1976 года рождения, проживающих в посёлке Выходной. Оба мужчины являются безработными и ранее были неоднократно судимы, в том числе за кражи.

Похищенное, которое злоумышленники планировали продать в скупку цветных металлов, изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемых жителей района отделом дознания ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Их может ожидать до пяти лет лишения свободы.

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